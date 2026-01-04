ポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた高橋光成投手（２８）が、メジャー移籍を断念して西武に残留することを決断したと４日（日本時間５日）、米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が報じた。４５日間の交渉期限は、米東部時間４日午後５時（同５日午前７時）に迫っている。同サイトは「高橋光成はＭＬＢのチームと契約せずに、日本に戻ることになったと、関係者が語った。高橋は西武ライオンズに復帰して複