◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）早大は15年ぶりの優勝には届かなかった。4位でたすきを受けた最終10区の瀬間元輔（2年）が14・9キロ地点で中大をかわして一時3位に浮上。だが、その後に順大に抜かれて昨年に続く4位に終わり、「チームのためにも3位を取りたかった。詰めが甘かった」と唇をかんだ。往路は日本人最高タイムで区間賞を獲得した4区の鈴木