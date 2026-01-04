◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）往路3位の中大は9区にエースの吉居（4年）、10区に吉中（4年）をそれぞれ当日変更で投入も、順位を上げられず5位に沈んだ。エントリー上位10人の1万メートル平均タイムは27分台でトップ。藤原正和監督（44）は「データの蓄積が一朝一夕で結果につながるわけではない」と勝負の難しさを痛感し「最後4年生2人でなんとか挽