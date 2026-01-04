◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）城西大は往路5位から目標だった2大会ぶりの総合3位を目指したが、7位に終わった。それでも10時間46分17秒は同校過去最速タイムで、櫛部静二監督（54）は「目標達成はならなかったがチームとしては成長している」と納得した様子だった。来年は2区で区間新をマークしたキムタイや、5区2位の斎藤ら4年生の実力者が抜ける。