◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）創価大は出雲では3位に食い込んだが、往路の順位のまま8位でフィニッシュした。6区の小池（3年）は56分48秒で区間賞の好走。榎木和貴監督（51）は「いいスタートを切って追い上げモードをつくってくれたが、その後が続かなかった」と悔しそうだった。7年連続のシード権は手にしたものの「守りではなく、アグレッシブ