【プレミアリーグ第20節】(バイタリティ スタジアム)ボーンマス 2-3(前半1-1)アーセナル<得点者>[ボ]エバニウソン(10分)、エリー・ジュニオール・クルピ(76分)[ア]ガブリエル・マガリャンイス(16分)、デクラン・ライス2(54分、71分)<警告>[ボ]アントワーヌ・セメニョ(26分)、エリー・ジュニオール・クルピ(80分)、アミン・アドリ(90分+1)[ア]マルティン・スビメンディ(70分)観衆:11,240人