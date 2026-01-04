セリエA 25/26の第18節 ユベントスとレッチェの試合が、1月4日02:00にアリアンツ・スタジアムにて行われた。 ユベントスはジョナサン・デービッド（FW）、ケナン・ユルディズ（FW）、チコ・コンセイソン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレッチェはフランチェスコ・カマルダ（FW）、ラメック・バンダ（FW）、ユセフ・マレー（MF）らが先発に名を連ねた。 32分、レッチェが選