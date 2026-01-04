プレミアリーグ 25/26の第20節 ボーンマスとアーセナルの試合が、1月4日02:30にバイタリティー・スタジアムにて行われた。 ボーンマスはエバニウソン（FW）、アントワヌ・セメンヨ（FW）、ジャスティン・クライファート（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアーセナルはガブリエル・マルチネリ（FW）、ビクトル・ギェケレシュ（FW）、チュクノンソ