◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）古豪・日大が総合10位で復活ののろしを上げた。中央学院大を終盤に突き放しシード権を確保したアンカーの大仲竜平（4年）は「実力的にも（シードは）まだ獲れないのかな、と思っていたが気持ちで負けたくなかった。最後まで冷静に走ることができた」と安堵した様子だった。1935年の16回大会からの4連覇を含む12度の優