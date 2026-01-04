◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）中央学院大は55秒差に泣き、7年ぶりのシード獲得を逃した。9位と3秒差の10位でたすきを受けた10区の成川（4年）は、箱根初出場。当初は「日大マーク」と指示を受け、3キロ付近で並走した。だが一斉スタートながら前を走る帝京大の大逆襲で残り1キロでは「帝京と2秒差」と指示が出るなど、混乱もあり「腕と脚がけいれん