立川競輪開設74周年記念G3「鳳凰賞典レース」（優勝賞金562万円）が開幕する。一次予選が行われる初日は12R特選がメイン。KEIRINグランプリ2025に出場した真杉匠、吉田拓矢、寺崎浩平、嘉永泰斗の4選手を含む豪華メンバーで争われる。真杉に期待したが大激戦。深谷が単騎になったことで寺崎の主導権が有力。レースうまい真杉が前々に踏み、番手にハマるか3番手を確保して捲る。地元の鈴木が続く。吉田も中団を奪えれば逆転。単