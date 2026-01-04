フロリダ州の私邸で記者会見するトランプ米大統領＝3日、パームビーチ（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は3日の記者会見で、ノーベル平和賞を昨年受賞したベネズエラの野党指導者マリア・コリナ・マチャド氏について「国内で人気がない」と述べ、マドゥロ大統領拘束を受けた政権移行後の指導者には難しいとの見方を示した。実際にはベネズエラでのマチャド氏の人気は高く、発言の真意は不明。トランプ氏は自身の