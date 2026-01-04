◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）神奈川大は9年ぶりのシード権こそ逃したが、下級生中心に一定の手応えを得た。6区で大岩（3年）が区間5位の快走で14位から11位まで浮上。中野剛監督（52）は「大岩から攻めたレースをしてくれた。これは僕らチームにとってのかけがえのない経験になった」と振り返った。10区間中4年生は3人で、来年は経験者7人が残る。