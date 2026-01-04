◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）東洋大のシード獲得が20年連続で途切れた。復路を15位でスタート。順位を上げられず、酒井俊幸監督（49）は「2区以降が厳しい展開になってしまった。（区間19、15位の）2、5区が走れていればシード権は獲れた」と無念の表情。1区3位の好発進を生かせなかった。継続中では最長だった06年から続いたシード権を逃し「監督