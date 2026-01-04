◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）伝統校・日体大が厳しい結果に直面した。7区で二村（4年）が区間5位の走りを見せたが、総合15位。玉城良二監督（64）は「往路（16位）の借金は非常に大きかった。総合順位よりも、シードを獲れなかったことが悔しくも情けない」と肩を落とした。終盤の8、9、10区では1〜3年のエース級が粘りを見せたことは収穫で「そこ