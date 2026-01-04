◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）東京国際大は往路から順位を上げたが、2年連続のシードは遠かった。往路、復路ともに最終区は1年生を起用。10区では前日4区を走った久保遼人（3年）の弟、茉潤（1年）が区間9位と粘った。中村勇太監督代行（39）は「度胸のあるところ、気持ちの強いところを買ってアンカーにした」と明かし、5区で区間20位だった荒谷