◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）山梨学院大は往路12位でシード権を視界に捉えながら、復路は5つ順位を下げた。6区の南葉（3年）が区間18位で出遅れ、巻き返しはならず。10年ぶりのシードは遠かった。就任2年目の大崎悟史監督（49）は前日4区で阿部（2年）が区間20位のブレーキとなったことを悔いながら「6区の流れがもう少し変われば、もう一度シード