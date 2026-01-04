【ロサンゼルス＝帯津智昭】プロ野球の巨人からポスティングシステムでの米大リーグ移籍を目指していた岡本和真内野手（２９）がブルージェイズと契約合意したと、大リーグ公式サイトが３日に伝えた。米東部時間の４日午後５時（日本時間５日午前７時）が交渉期限だった。岡本は２０１５年に奈良・智弁学園高からドラフト１位で巨人に入団。通算１０７４試合に出場し、打率２割７分７厘、２４８本塁打、７１７打点をマークした