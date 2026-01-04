◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）東農大は復路スタート時点から5つ順位を下げ、16年ぶりのシード権獲得はならなかった。1万メートルで日本人学生最高記録を持つ前田（3年）を2区で起用した往路は13位で小指徹監督（61）は「最低、1桁ではゴールしておきたかった。山の上り下りはうちの弱み。うまく攻略できなかったのが総合成績に影響した」とした。