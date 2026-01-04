◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）大東大は6区で19位に順位を落とし、そのままゴールとなった。10区で待った赤星主将（4年）は1位の通過から20分以内に9区の入浜（4年）が現れず、昨年に続いてたすきをつなげなかった。自身も区間19位に終わり「他の大学と競ったときに、こういう結果。体と気持ちが一致しない、ふがいない走りだった」と話した。かつて