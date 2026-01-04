◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）立大は往路20位から巻き返せず、国安主将（4年）は「シードが目標だった。箱根の難しさを感じた」と話した。23年に55年ぶりに復活出場し、18、14、13位と上げてきた順位を落とした。高林祐介監督（38）は「沈んだことをどう生かすか。整理しないといけない」と変革を学生に促した。復活出場時の1年生が今春、卒業する