◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）関東学生連合は7区の秋吉（東大4年）が区間4位に相当する1時間2分53秒の快走を見せた。昨年に続く2度目の箱根路を終えて「本当に楽しくて、うれしくて、いい2日間だった」と爽やかに笑った。現在は東大工学部機械情報工学科で、義足を着けたアスリートの運動を解析している。卒業後は東大大学院に進学して研究を続ける