ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴに所属する関西ジュニアユニット「ＡｍＢｉｔｉｏｕｓ」、「Ｂｏｙｓｂｅ」らが出演する正月コンサート「関西ジュニアあけおめコンサート２０２６ＡＨＡＰＰＹＮＥＷＥＲＡＰＡＲＴＹ」（５日まで）が３日、大阪城ホールで初日を迎えた。全５公演で約６万人を動員する。立ち見席も含め約１万２０００人が会場を埋めた公演は、ＡｍＢｉｔｉｏｕｓの真弓孟之（２１）の「