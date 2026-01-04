イランで経済の悪化をめぐり市民によるデモが拡大するなか、最高指導者のハメネイ師は「暴徒たちは然るべき場所に追いやられるべきだ」などと強硬な姿勢を示しました。イランの国営テレビは3日、去年末から各地で続く経済悪化への抗議デモをめぐり、ハメネイ師の演説を放送しました。ハメネイ師は演説で、「抗議する人たちとは対話すべきだが、暴動を起こす者と話す意味はない」と述べたうえで、「暴徒たちは然るべき場所に追いや