【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は３日、自身のＳＮＳで、ベネズエラで拘束したニコラス・マドゥロ大統領の写真１枚を公表した。米海軍の軍艦で移送されている時の様子と説明している。公開した写真はカラーで、マドゥロ氏は上下灰色のジャージー姿。ヘッドホンと目隠しを着用しており、表情はうかがえない。当局者とみられる人物に左脇を抱えられ、水らしき液体が入ったペットボトルを右手に持って立っている。