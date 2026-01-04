岡本和真＝9月、横浜【ニューヨーク共同】プロ野球巨人からポスティングシステムで米大リーグ移籍を目指していた岡本和真内野手（29）がブルージェイズと契約合意したと3日、スポーツ専門局ESPNが伝えた。岡本は奈良・智弁学園高から2015年にドラフト1位で巨人入りし、18年から6年連続で30本塁打以上をマーク。本塁打王に3度、打点王に2度輝くなど主軸として活躍し、23年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では日本