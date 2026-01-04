関西ジュニア「AmBitious」「Boysbe」らが3日、大阪城ホールで正月恒例の「関西ジュニアあけおめコンサート2026AHAPPYNEWERAPARTY」（3〜5日）を開催。1万2000人のファンを前に、全37曲を披露。「AmBitious」の真弓孟之（21）は「2026年一発目のライブ。皆さんで楽しめましたか？新たなメンバーも加わって大きな勢力となって愛を届けられたらと思います。応援よろしくお願いします」とファンへアピールした。最年