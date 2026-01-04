ラッパーのちゃんみな（27）が3日放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（後10・00）に出演。日本と韓国の産婦人科医の“対応”の違いを語った。24年7月7日に韓国のラッパーでアーティスト「ASHISLAND」との結婚と、第1子妊娠を発表し、同年11月1日に長女を出産したちゃんみな。初めての妊娠で「食べづわり」に悩まされ、体重が35キロも増加したことを告白してMCの藤本美貴と横澤夏子を驚かせた。35キロも太ってしまったが「