「Boys be」「AmBitious」らが出演する「関西ジュニアあけおめコンサート2026AHAPPYNEWYEARPARTY」が3日、大阪城ホールで開幕。1万2000人のファンを前に全37曲を披露した。最年長のAmBitious岡佑吏（23）から、最年少の池田陸斗（7）まで総勢62人が出演。SixTONESの「NEW ERA」でスタートし、AmBitious・真弓孟之（21）は「始まったね。最高の１年」とファンに呼び掛けた。トークでは恒例のお年玉話で盛り上がった