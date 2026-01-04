ベネズエラの友好国であるイランの外務省は3日、声明を出し、アメリカの攻撃について「ベネズエラの国家主権と領土保全を公然と侵害するものだ」と非難しました。さらに国連憲章に違反していると指摘したうえで、「完全に『侵略行為』に該当する」と主張しました。そのうえで、「国連憲章に基づく秩序をさらに弱体化させるものだ」として、「すべての国連加盟国が即時に非難すべきだ」と訴えました。