ベネズエラのマドゥロ大統領の拘束を受け、去年ノーベル平和賞を受賞した野党指導者のマリア・コリナ・マチャド氏が、「自由が到来した」とする声明を発表しました。ベネズエラの野党指導者、マリア・コリナ・マチャド氏は3日、マドゥロ大統領の拘束を受け「自由が到来した」とする声明を発表しました。声明では、「マドゥロ氏は国際司法の裁きを受けることになる」とし、国民に主権を取り戻すと強調しています。また、2024年の大