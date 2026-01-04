新春恒例の「関西ジュニアあけおめコンサート2026 A HAPPY NEW ERA PARTY」が3日、大阪城ホールで行われた。公演にはAmBitious、Boys beら関西ジュニアのメンバー総勢62人が出演。1万2000人のファンが熱狂した。SixTONESの楽曲「NEW ERA」で幕開け。嵐の「Monster」、SUPER EIGHTの「キミへのキャロル」、WEST．の「YSSB」といった先輩の楽曲と、「Dream Catcher」など関西ジュニアオリジナル曲を全34曲、アンコール3曲を熱唱し