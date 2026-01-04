女優の鳴海唯（２７）が６日スタートのＮＨＫドラマ「テミスの不確かな法廷」（火曜・後１０時）で弁護士役に初挑戦する。２０２５年前期の連続テレビ小説「あんぱん」で演じた、ヒロイン・朝田のぶ（今田美桜）の新聞社の同僚・小田琴子役に続くＮＨＫドラマ。弁護士の小野崎乃亜（おのざき・のあ）役で「私自身、正義感が強くて、曲がったことが嫌いな性格。だから弁護士役をやるのが夢だったんです」と喜んでいる。松山ケ