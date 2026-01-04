巨人からポスティングシステムでメジャー移籍を目指す岡本和真内野手（２９）が、３日（日本時間４日）、昨年のア・リーグ王者ブルージェイズと合意に達したと、スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」のジェフ・パッサン記者らが、「Ｘ」（旧ツイッター）で報じた。昨年末に渡米して交渉の最終段階を迎えていた岡本は、交渉期限の米東部時間１月４日午後５時（同５日午前７時）まで、残り２８時間を切ったタイミングの駆け込み合意となった