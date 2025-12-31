バー火災の現場近くに手向けられた追悼の花＝3日、クランモンタナ（ロイター＝共同）【ジュネーブ共同】スイス南部バレー州クランモンタナのバーで1日に起きた火災で、地元捜査当局は3日、過失致死などの容疑でバーの経営者2人について捜査を始めたと発表した。店舗の安全対策が適切になされていたかどうかを重点的に調べる。火災の死者は40人、負傷者は約120人に上った。バーの天井部分の防音材が火災拡大の一因になったとの