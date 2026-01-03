リーグ・アン 25/26の第17節 モナコとリヨンの試合が、1月4日01:00にスタッド・ルイ・ドゥにて行われた。 モナコはフォラリン・バロガン（FW）、マイカ・ビーレス（FW）、マグネス・アクリウシェ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリヨンはパベル・シュルツ（MF）、アフォンソ・モレイラ（FW）、カリス・メラー（MF）らが先発に名を連ねた。 12分、モナコが選手交代を行