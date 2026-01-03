巨人からポスティングシステムを利用して大リーグ移籍を目指していた岡本和真内野手（29）がブルージェイズと契約を結ぶと3日（日本時間4日）、スポーツ専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者がXで明かした。同記者はXに「速報」として「日本の三塁手・岡本和真とトロント・ブルージェイズがフリーエージェント契約で合意に達したと、情報筋がESPNに明らかにした」と岡本のブルージェイズと契約合意したと伝えた。ブ軍は今季