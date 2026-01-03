ばんえい競馬の重賞「第19回天馬賞」（BG1）は3日、帯広競馬の11Rで行われた。2番人気リュウセイウンカイ（牡5＝松井浩）がゴール前、1番人気ライジンサンとの一騎打ちを制して重賞初制覇を飾った。鞍上の西将太騎手（36）は「勝ててうれしいです。ずっとスタートダッシュを意識していたので、うまくいって良かったです。馬場が少し重い感じがしましたが、この馬にとって息を入れることができるちょうど良い馬場だったと思いま