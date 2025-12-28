タワーハートソリューションズが、2025年12月27日より、千原ジュニアさん、SHONOさん、Mikaさん、猛虎さんが出演する新ウェブCM『メルコル 情報システム篇』を公開。「メールじゃ気づかない。電話を鳴らせ。」というキャッチフレーズのもと、ビジネス現場での情報伝達の課題をコミカルかつ緊張感たっぷりに描いています。 タワーハートソリューションズ「メルコル 情報システム篇」 公開日：2025年12月27日（土）