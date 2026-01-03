【プレミアリーグ第20節】(AMEXスタジアム)ブライトン 2-0(前半1-0)バーンリー<得点者>[ブ]ジョルジニオ・ルター(29分)、ヤシン・アヤリ(47分)<警告>[バ]ジョシュ・ローレント(22分)、フロレンティーノ・ルイス(39分)、バシール ハンフリーズ(44分)、カイル・ウォーカー(90分+3)観衆:31,373人└三笘薫が9月以来の先発復帰!! ブライトンはバーンリーを破って7試合ぶり白星