ラ・リーガ 25/26の第18節 オサスナとビルバオの試合が、1月4日00:15にエル・サダールにて行われた。 オサスナはアンテ・ブディミル（FW）、ビクトル・ムニョス（FW）、アイマル・オロス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビルバオはゴルカ・グルセタ（FW）、ニコ・ウィリアムズ（FW）、オイアン・サンセト（MF）らが先発に名を連ねた。 34分に試合が動く。オサスナのルӦ