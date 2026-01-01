¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥æ¥Ë¥Æ¥£JAPAN¡ÊGUJ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¦¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë¥Ð¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñºÝ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖMRS Asia Pacific 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤¬½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊÀ¤³¦2°Ì¡Ë¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë½÷À­¤Î¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎºÆµ¯Æ°¡×¤È¼«¸Ê¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤¹¤ëGUJ¡£ÆâÌÌ¤È³°¸«¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éËá¤­¾å¤²¤é¤ì¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤¿¤Á¤¬¡¢À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£&#1