東京工芸大学工学部の森山剛教授は、神奈川県厚木市の依頼を受け、3D都市モデルを活用した避難経路提示アプリ「toomawari」及び「atsugiCrop」を開発。災害時、市民の現在地から避難所までの「最も安全な経路」を提示する防災ソリューションです。単なる最短ルートではなく、浸水想定などのリスクを回避した安全な道のりを3Dマップ上で確認できるこのアプリ。地域の防災意識向上と、実際の避難行動支援を目指した取り組みを紹介し