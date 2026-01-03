きのう（3日）夜、栃木県栃木市の住宅に2人組の男が押し入り、住人男性の顔を殴るなどして逃走しました。警察は強盗傷害事件として、逃げた2人組の行方を追っています。きのう午後9時ごろ、栃木市の住宅に住む男性（52）から、「自宅内に入ってきた見知らぬ男2人に殴られて、顔から出血した」と消防に通報がありました。警察などによりますと、男性が住宅の2階にいたところ、2人組の男が押し入り、男性の顔を何らかの凶器で殴った