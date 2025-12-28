アメリカのトランプ大統領は、日本時間の4日未明ベネズエラ攻撃をめぐって会見し、適切な政権移行が実現するまでアメリカがベネズエラを運営すると述べました。トランプ大統領は、日本時間の4日未明ベネズエラへの攻撃について会見し軍事作戦は大成功だったと何度も強調しました。ベネズエラについてこれまでならず者によって支配されてきたと指摘したうえで「安全で適切な政権の移行が実現するまで我々がベネズエラを運営する」と