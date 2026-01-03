現地時間１月３日に開催されたプレミアリーグの第20節で、三笘薫が所属する14位のブライトンが、降格圏の19位に沈むバーンリーとホームで対戦した。昨年９月27日のチェルシー戦以来、約３か月ぶりに先発に復帰した三笘は、いつも通り左サイドハーフに入ると、とりわけ前半は攻撃を牽引。22分には華麗なターンで元イングランド代表DFのウォーカーを翻弄するなど、キレのあるプレーを披露する。迎えた29分、ブライトンが先制に