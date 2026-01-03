【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は３日、米フロリダ州で記者会見し、ベネズエラへの軍事作戦により同国のニコラス・マドゥロ大統領を妻と共に「成功裏に拘束した」と発表した。「マドゥロ氏が米国やベネズエラの市民の脅威となることは二度とないだろう」と述べた。