一般社団法人日本分析機器工業会（JAIMA）などが加盟する医療・計測・分析・制御機器関連工業会連絡会（カテゴリ8＆9連絡会）が、2026年2月10日（火）に「カテゴリ8＆9連絡会 環境セミナー 2025 医療・計測・分析 ・制御機器における環境関連法規制の最新動向」をオンライン開催。欧州RoHS指令やPFAS規制、中国RoHSなど、世界各国で拡大し続ける化学物質規制の最新動向を、専門家や規制に精通した講師陣が解説するセミナーが登場。