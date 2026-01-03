アメリカのトランプ大統領は拘束したベネズエラのマドゥロ大統領の移送中の写真を自身のSNSで公開しました。日本時間の4日未明に公開された写真には、「強襲揚陸艦イオー・ジマにのったマドゥロ氏」という説明文が添えられています。マドゥロ大統領は目隠しなのか黒いサングラスとヘッドホンをつけ手錠をかけられているようにもみえます。手には飲料水のボトルをもち背後にDEA・麻薬取り締まり局の関係者とみられる人物もうつって