【セリエA第18節】(マペイ・スタジアム - チッタ・デル・トリコローレ)サッスオーロ 1-1(前半1-1)パルマ<得点者>[サ]クリスティアン・トルストベット(12分)[パ]マテオ・ペレグリーノ(24分)<警告>[サ]ネマニャ・マティッチ(59分)、セバスティアン・バルキエビチ(90分+4)[パ]アレッサンドロ・チルカーティ(89分)